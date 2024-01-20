الأردن يدعو الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها لوقف الحرب في غزة

2024-01-20 08:04:01 - المصدر: واع

متابعة - واع

حث رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى على استخدام نفوذها للتأثير على الكيان الصهيوني لإنهاء "المذبحة" المستمرة في غزة.

وقال رئيس الوزراء الأردني خلال حدث بكلية لندن للاقتصاد إن "القيادة مطلوبة من أصدقائنا الأمريكيين وشركائنا الأمريكيين، ومن عواصم العالم المختلفة التي يمكنها التأثير على عملية صنع القرار في الكيان الصهيوني بشكل حقيقي لإنهاء هذه المذبحة".

وأكد الخصاونة على الحاجة إلى دبلوماسية دولية ذات وزن ونفوذ كبيرين لضمان وقف إطلاق النار، وانتقد الأردن بشدة القصف الصهيوني لغزة، وقال إن القصف "يستوفي كل مواصفات جرائم الحرب ضد الإنسانية".

وقد بلغت حصيلة القصف الصهيوني المستمر لقطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي، أكثر من 24500 شهيد وأكثر من 61500 مصاب حتى الآن، معظمهم من النساء والأطفال.

المصدر: وكالات