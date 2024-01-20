ميسي يفاجئ الأرجنتين بقرار استثنائي في 2024

2024-01-20 08:56:01 - المصدر: واع

متابعة - واعفجر تقرير صحفي أرجنتيني مفاجأة استثنائية عن ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي.وكشفت إذاعة "دي سبورتس" الأرجنتينية، أن ميسي وآنخيل دي ماريا طلبا المشاركة مع منتخب التانجو حال تأهله للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها صيف العام الجاري في باريس.ويتأهل منتخبان من أمريكا الجنوبية لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد، حيث تقام البطولة اللاتينية المؤهلة في فنزويلا خلال الفترة من 20 كانون الثاني إلى 11 شباط.وتقام البطولة بمشاركة 10 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين بحيث تلعب من دور واحد ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لخوض دوري من دور واحد.ويلعب منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية التي تضم أوروجواي وشيلي وباراجواي وبيرو.وكان ميسي ودي ماريا ساهما في آخر تتويج للأرجنتين بالميدالية الذهبية خلال الدورة الصيفية التي أقيمت عام 2008 في العاصمة الصينية بكين.وتأهلت 10 منتخبات لأولمبياد باريس وهي فرنسا "منظم البطولة"، مصر والمغرب ومالي من أفريقيا، أمريكا وجمهورية الدومينيكان من أمريكا الشمالية، نيوزلندا من أوقيانوسيا إضافة إلى إسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل من أوروبا،ويتبقى تحديد مقعدين من أمريكا الجنوبية و3 مقاعد من آسيا ومقعد يحدده الملحق الدولي.يذكر أيضا أنه من المنتظر مشاركة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 حزيران إلى 14 تموز.أما منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ستقام خلال الفترة من 24 تموز إلى 10 آب.المصدر : كورة