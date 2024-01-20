2024-01-20 09:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمية مكاسب للأسبوع الثالث تواليا.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 74 سنتا ليصل الى 73.31 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 1.56 دولار بما يعادل 2.17%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 79 سنتا ليصل الى 76.01 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.71دولار أو ما يعادل 2.3%.

أما أسعار النفط العالمي سجلت تراجعا طفيفا عند التسوية أمس الجمعة لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بعدما عوض التوتر في الشرق الأوسط وتعطل الإنتاج في بعض المواقع أثر المخاوف إزاء الاقتصادين الصيني والعالمي.

وسجل برنت مكاسب أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة، بينما صعد الخام الأمريكي أكثر من واحد بالمئة.