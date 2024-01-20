اليوم.. صراع على الصدارة بين الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

2024-01-20 09:46:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقام يوم السبت، مباراتان ضمن في منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر.

ويستضيف استاد الثمامة، مباراة من المجموعة الخامسة والتي تعد الأبرز في مباريات هذا اليوم، بين منتخبي كوريا الجنوبية والأردن، عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

واستهل النشامى مشواره بفوز هو الأكبر في البطولة حتى الآن باجتيازه ماليزيا برباعية نظيفة، تصدر فيها المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط متفوقا على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف حيث كانت الأخيرة قد فازت على البحرين 3-1.

هذا وستقام على ملعب جاسم بن حمد مباراة أخرى للمجموعة الخامسة أيضاً، تجمع منتخبي البحرين وماليزيا عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ويحتل البحرين المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 0 نقطة، بينما يحتل ماليزيا المركز الرابع برصيد 0 نقطة .