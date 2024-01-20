العراق.. إنطلاق امتحانات نصف السنة الدراسية 2023- 2024

2024-01-20 09:54:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية في ديوان الوقف الشيعي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، إنطلاق امتحانات نصف السنة لطلبة مدارسها إسلامية للعام الدراسي 2023_2024 .

وأكدت الدائرة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "أنهت في وقت مبكر جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية ".

ودعت الدائرة في بيانها، الإدارات المدرسية إلى "توفير المناخ الهادئ لأبنائنا الطلبة خلال فترة أداء الإمتحانات".