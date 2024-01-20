ببداية الأسبوع .. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد واربيل

2024-01-20 10:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار ، اليوم السبت ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار الخميس الماضي 151700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 151250 ديناراً لكل 100 دولار .

أما في اربيل فإن البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا أن الدولار سجل ارتفاعا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 152100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.