مدرب اليابان: منتخب العراق لعب بحماسة واستحق الفوز

2024-01-20 10:16:01 - المصدر: واع

الدوحة - واعأكَّد مدرب منتخب اليابان، هاجيمي مورياسو، أنَّ العراق استحق الفوز (2-1) على ملعب المدينة التعليمية في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم آسيا.ونقل مراسل وكالة الأنباء العراقية(واع) عن مدرب منتخب اليابان قوله: إن"فريقه خلق العديد من الفرص أمام المرمى، ولم ينجح في التسجيل، إلا قبل النهاية بقليل بسبب صعوبات كبيرة في الوصول للمرمى العراقي الذي استحق الفوز"، مشيراً إلى أنَّ على فريقه الاستفادة من الأخطاء واستعادة التوازن سريعاً قبل المباراة المقبلة أمام إندونيسيا".وأضاف مورياسو أن "اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً قبل هذه المباراة"، مؤكداً "معرفته بطريقة لعب المنتخب العراقي الذي لعب بحماسة واندفاع كبير، ولم يتمكن فريقه من إيقافه".وتابع: "كان على المنتخب الياباني التصدي لبعض هجمات العراقيين، وفي نفس الوقت زيادة الفاعلية الهجومية، وتنويع مصادر الوصول لمرمى المنافس"، مشيراً إلى غياب الحظ عن فريقه في العديد من الفرص".وأوضح أن "مستوى منتخب اليابان لم يكن بالجودة التي توقعها، لذلك عليه العمل على الحالة الذهنية للاعبين،رغم أننا وضعنا المنافس تحت الضغط، لكننا لم نستطع سوى تسجيل هدف واحد، وكان بالإمكان الظهور بمستوى أفضل والتنويع في اللعب من خلال الاستفادة من الكرات الثابتة، غير أننا لم نفعل ذلك".وختم: "أشعر بالأسف لمشجعينا الذين كنا نتمنى إسعادهم بالفوز في هذه المباراة وعندما نخسر أو نفوز أحاول أن أكون إيجابياً حتى نستطيع العودة من جديد للمسار الصحيح، وأهنئ المنتخب العراقي بالفوز لأنه قدم مباراة كبيرة".