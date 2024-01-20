2024-01-20 10:40:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار الصرف، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار بلغت اليوم، في العاصمة بغداد، 152.200 دينار مقابل كل 100 دولار".

فيما كانت أسعار الصرف في المحافظات الأخرى حسب القائمة المدرجة ادناه:

البصرة= 100$ 152,200

أربيل = 100$ 152,000

كركوك= 100$ 152,250

السليمانية= 100$ 152,100

دهوك= 100$ 152,000

النجف= 100$ 152,250

الموصل=100$ 152,000