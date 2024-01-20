2024-01-20 10:53:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، بمقتل صاحب محل لبيع المبيدات وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر "بغداد اليوم"، بأن" مسلحين اثنين يستقلان دراجة ناريّة، فتحا النار من أسلحة خفيفة على صاحب محل لبيع مبيدات الحشرات وسط سوق الطيور في مدينة بعقوبة، مما أسفر عن اصابته بإطلاقات مباشرة".

وأضاف، الاصابة كانت حرجة ما ادى الى وفاة المجني عليه بعد دقائق، لافتا الى ان قيادة شرطة ديالى شكلت فريقًا مختصًا للتحقيق وفرض طوق مشدد على مكان الحادث".

واشار الى ان" الغموض يكتنف حيثيثات الجريمة، مرجحا الإعلان عن بعض خيوطها في ظل وجود جهود من اجل الوصول الى الجناة".