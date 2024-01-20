2024-01-20 10:57:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تقدم منتخبنا الوطني العراقي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، إلى المركز 61 عالمياً بعد الفوز على اليابان في كاس آسيا 2023 فيما تراجع الساموراي مركزاً واحداً ليصبح في المركز 18 عالمياً بعد إعلان التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس.

وبقيت الأرجنتين بطلة العالم في المركز الأول، واستمرت أيضاً فرنسا والبرازيل وإنجلترا وبلجيكا في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب، بينما تقدمت البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو خطوة واحدة وأصبحت في المركز السادس.

وجاءت تونس في المركز الثاني عربياً و32 عالمياً، ويليها مباشرة الجزائر بعد التقدم خطوة واحدة، فيما استمرت مصر في المركز 35 عالمياً والثالث عربياً.

وتصدرت السعودية قائمة المنتخبات العربية في آسيا وجاءت بالمركز 57 عالمياً، يليها قطر في المركز 60 ثم العراق في المركز 61 ويليها بخطوة واحدة الإمارات ثم سلطنة عمان في المركز 72 ثم الأردن والبحرين في المركزين 82 و83 على الترتيب.

وضمت قائمة أول 100 منتخب أيضاً سوريا في المركز 92 وفلسطين في المركز 96.

وجاءت الأرجنتين في الصدارة تليها فرنسا ثم البرازيل فإنجلترا، بينما حضرت بلجيكا في المرتبة الخامسة والبرتغال سادسة وهولندا سابعة وإسبانيا ثامنة وإيطاليا في المرتبة التاسعة وكرواتيا في المرتبة العاشرة.

وحضر المغرب في طليعة منتخبات العرب في التصنيف العالمي تليه تونس في المرتبة 32 ثم الجزائر 33 ومصر 35 يليها المنتخب السعودي الحاضر في المرتبة 57 ثم قطر 61 والعراق 68 ثم الإمارات 69 وعُمان 72 والأردن 82.

وكان منتخب العراق انتصر على اليابان بنتيجة 2-1 الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، على ملعب المدينة التعليمية، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، ليتصدر مجموعته برصيد 6 نقاط بعد فوزه بالمباراة الأولى على منتخب اندنوسيا بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد ويضمن التاهل الى الدور اللاحق من البطولة.

ويتبقى للعراق مباراة واحدة ضد المنتخب الفيتنامي الذي خرج رسميا من منافسات البطولة بعد خسارته امس الجمعة امام نظيره الاندنوسي بهدف دون رد، وضمن المنتخب العراقي الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16 لكونه يتفوق بفارق المواجهات المباشرة أمام اليابان وإندونيسيا.