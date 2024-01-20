2024-01-20 11:22:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأحصى الإعلام الحكومي، اليوم السبت، عدد المسجلين في بوابة أور الإلكترونية والخدمات المقدمة عبرها، فيما أشارت إلى أن عدد الوثائق التي تم إلغاء صحة صدورها ورقياً واستبدالها بالإلكتروني بلغت 4 ملايين و203 آلاف و795 وثيقة.وقال المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة أور الإلكترونية بلغت 708 خدمات من بينها 352 إلكترونية و356 ورقية، مبوبة حسب الوزارات والقطاعات والخدمات"، لافتاً إلى أن "عدد المسجلين في البوابة بلغ أكثر من مليونين و300 ألف مواطن".وأضاف مجيد أن "البوابة تحتوي على 6358 موقعاً حكومياً لـ 68 مؤسسة، تقدم خلالها خدمات (التعليم، التعلّم، العدل، القانون، التظلمات، القروض، الأموال، النقل، البنى التحتية، السكن، الجنسية والأحوال الشخصية، الشباب والرياضة، الثقافة، الكهرباء، الماء، الخدمات، الزراعة، الري، التقاعد، الصحة، ونظام الاستعلامات الإلكترونية)"، مشيراً إلى أن "البوابة تحتوي أيضاً على الخدمة الإرشادية على الرقم (5599) للاستعلام عن الخدمات التي تقدمها البوابة من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً".وبشأن نظام إلغاء صحة الصدور الورقية، أوضح مجيد أن "عدد الوثائق التي تم إلغاء صحة صدورها ورقياً واستبدالها بالإلكتروني، بلغت 4 ملايين و203 آلاف و795 وثيقة مرفوعة".وأشار إلى أن "عدد الجهات الرئيسية المفعلة لنظام إلغاء صحة الصدور، بلغت 81 جهة، وهي على النحو التالي: (الوزارات 23، المحافظات 15، الهيئات الرئاسية 8، النقابات 4، الهيئات 31، والمصارف الأهلية 58)".وختم المتحدث باسم الإعلام الحكومي، قائلاً: "بالنسبة لخدمات القطاع الخاص، توجد في البوابة خدمة تسجيل الشركات، وضمن توجيهات رئيس الوزراء للشراكة مع القطاع الخاص، وخطة دائرة مركز البيانات الوطني المستقبلية"، مبيناً أن "هناك خطة للتعاون مع القطاع الخاص، وإنشاء خدمات إلكترونية".