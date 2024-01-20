دولار بغداد يستقر قرب 152 ألفًا.. قائمة لـ 8 محافظات بتعاملات السبت
2024-01-20 11:26:10 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم – بغداد
سجلت أسعار الصرف، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، تراجعا طفيفا في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار بلغت اليوم، في العاصمة بغداد، 152.200 دينار مقابل كل 100 دولار".
فيما كانت أسعار الصرف في المحافظات الأخرى حسب القائمة المدرجة ادناه:
البصرة= 100$ 152,200
أربيل = 100$ 152,000
كركوك= 100$ 152,250
السليمانية= 100$ 152,100
دهوك= 100$ 152,000
النجف= 100$ 152,250
الموصل=100$ 152,000