العراقيون بالمرتبة الخامسة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2024-01-20 11:32:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين احتلوا المرتبة الخامسة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان المبيعات المنازل انخفضت بنسبة 76.7% في كانون الأول مقارنة بنفس الشهر من العام 2022 ، وحصلت اسطنبول المرتبة الاولى 796 منزلا ، تليها انطاليا 609 منزلا ، ومن ثم جاءت مرسين 230 منزلا.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال كانون الأول وبعدد 527 منزلا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 205 منازل، اوكرانيا ثالثا بـ 113 منزلا، كازاخستان رابعا بعدد 98 منزلا، ومن ثم جاء العراق بـالمركز الخامس 94 منزلا.

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .