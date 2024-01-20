2024-01-20 11:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأشاد رئيس لجنة التحكيم في مهرجان المسرح العربي الفنان السوري أيمن زيدان، بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح، خلال المدة 10 – 18 كانون الثاني الحالي، في بغداد، بالشراكة مع دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة ونقابة الفنانين.وقال زيدان لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"إقامة المهرجان في ظل الظروف التي تمر بها الدول العربية، جراء العدوان الصهيوني على فلسطين وما يقع في أنحاء عربية عدة، يعد تحدياً حقيقياً، وأن العراق أثبت أنه بخير، مهما احتدمت الحياة من حوله، ويظل بلداً حضارياً برؤى جمالية فائقة".وأضاف أن "المسرح العربي واحد من أهم المهرجانات الفنية العربية، أخذ مشروعيته من مستوى المسرحيات المعروضة فيه والفعاليات الموازية"، مؤكداً أن "مجلس أمناء الهيئة برئاسة الأمين العام اسماعيل عبد الله حريص على استمرار المهرجان وفي تصاعد مستمر ونجاح مميز".وتابع الفنان السوري أن "المهرجان متنوع بالبحوث المنهجية وطبيعة العروض المقدمة، خاصة وأن اختيار النص الناجح كان ضمن معايير محددة وليس ضمن مزاج شخصي أو تحكيمي، والعرض الجيد هو من يفرض نفسه"، موضحاً أن "دورة العراق الرابعة عشرة، تميزت عن سابقتها وتحفيزها للدورات المقبلة على الإرتقاء تصاعدياً في تقديم عروض منتقاة بجودة ذات مضامين مبهرة فكراً واستعراضاً".ولفت النجم السوري الى أن "فوز العرض المغربي (تكنزا.. قصة تودا) بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة نابع من وفاء العرض لبيئته، حاملاً تفاصيل مهمة على مستوى الخطاب النصي وخطاب المشاهدة".وأكد أن "المسرح العراقي له تاريخ إبداعي عميق علم الساحات الفنية في محيطه الدولي، وآليات العمل المسرحي منهجياً، لذلك لاحظت معظم الوفود والشخصيات الفنية والأكاديمية في الفن، يلهجون بالشكر لمسرحيين عراقيين رواد لهم فضل بتعليم الفنانين العرب أبجدية المسرح الأصيل"، منوهاً بأن "لديه عمل دمشقي بعنوان (بيت أهلي)، فضلاً عن إنجاز فلم روائي ثالث كمخرج بعنوان (رياض الأبصار).