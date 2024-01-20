2024-01-20 12:16:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت "رويترز"، يوم السبت، أن العراق حلّ في المركز الثالث على قائمة كبار مورّدي النفط الخام إلى الهند خلال شهر كانون الأول / ديسمبر للعام الماضي.

وأضافت في تقرير لها، أن النفط الروسي شكّل ثلث إجمالي واردات الهند النفطية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما يجعل موسكو أكبر مورّد للخام إلى نيودلهي حيث بلغت صادراته 9.561.014 طن متري ، او مايعادل 69.795 مليون برميل

وبينت، أن السعودية احتلت المرتبة الثانية بصادرات بلغت 5.986.945 طن متري او مايعادل 43.704 مليون برميل.

وتابعت، ان العراق احتل المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 5.129.418 طن متري، او مايعادل 37.444 مليون برميل.

وذكرت أن قائمة المورّدين تضمنت أيضاً كلاً من الإمارات العربية المتحدة وعمان والكويت.