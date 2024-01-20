التربية تعلن تأهيل مجموعة من المدارس في ديالى وصلاح الدين

2024-01-20 12:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن استكمال تأهيل ثلاث مدارس ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي للدعم الطارئ في محافظتي ديالى وصلاح الدين.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى قامت بتأهيل وترميم مدرستين جديدتين ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي للدعم الطارئ لتدخلان حيز الإشغال".وأضاف، أن "المديرية العامة للتربية في صلاح الدين تفتتح ثانوية العلم للبنين تحت إشراف مدير عام التربية سلطان سعيد فاضل".وأشار إلى، أن "جهود الملاكات الهندسية أثمرت حتى الآن، عن افتتاح اعداد كبيرة من المدارس المؤهلة بشكل كامل في عموم محافظات العراق".