اليوم.. (5) مباريات لحساب المجموعة الأولى من دوري الكرة الممتاز

2024-01-20 12:40:13 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت خمس مباريات من المرحلة الأولى لحساب المجموعة الأولى لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"فريق ميسان سيستضيف نظيره مصافي الجنوب على ملعب شهداء ميسان، فيما يستقبل فريق الشرقاط ضيفه القادم من الغربية فريق الكرمة على ملعب الشرقاط".وأضاف أن "ملعب الشطرة سيكون مسرحاً لمباراة الناصرية مع فريق الحسين، بينما يلاقي فريق البيشمركة ضيفه الاتصالات على ملعب فرماندة".وأوضح أن "مباريات اليوم ستختتم بلقاء فريق سامراء مع القادم من الديوانية فريق عفك على ملعب سامراء، وستقام جميع المباريات في الساعة الثانية والنصف ظهراً".