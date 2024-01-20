2024-01-20 13:04:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن ارسال وفد فني من بغداد للتحقيق في مسيرة جرى اسقاطها جنوب مدينة بعقوبة مساء يوم امس الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" القيادات الأمنية في بغداد ارسلت وفدًا فنيًا مختصًا من اجل التحقيق والكشف عن طائرة مسيرة جرى اسقاطها من قبل وحدات الجيش مساء يوم امس في اطراف ناحية بهرز (10كم جنوب بعقوبة) كونها مجهولة العائدية وكل الدلائل تشير الى انها ذات طبيعة عسكرية".

واضاف، ان" ثلاث مسيرات مجهولة رصدت مساء يوم أمس في اجواء بعقوبة وتم الرد عليها من خلال الاسلحة المتاحة للمفارز الامنية، لافتا الى ان" تكرار تواجد المسيرات المجهولة اثار قلق الراي العام من ان تكون بداية لواقع يؤثر على الاستقرار النسبي في ديالى".

واشار المصدر الى، ان" المسيرة التي جرى اسقاطها تم ايداعها في مركز أمني ومنع الوصول اليها بانتظار قرار بغداد لتحديد مصيرها".

ومساء يوم أمس الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، أفاد أفاد مصدر أمني، بسقوط طائرة مسيرة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وذكر المصدر، إن" إطلاق النار الذي سمع مساء أمس في محيط ناحية بهرز 10 كم جنوب بعقوبة كان بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة المصدر وتم التصدي لها بالأسلحة المتاحة، لافتا الى انه" يُحظر الطيران المسير فوق مدن ديالى دون موافقات أمنية مسبقة".