2024-01-20 13:37:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – ديالى

سجلت محافظة ديالى، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، حالتي انتحار شنقًا، أحدهما منتسب أمني في ناحية هبهب شمال غرب بعقوبة.

وأفاد مصدر أمني لـ “بغداد اليوم"، أن "المحافظة سجلت خلال الساعات الماضية حالتي انتحار من خلال شنق نفسيهما بمنطقي هبهب والخالص بديالى".

وقال المصدر إن "منتسبا امنياً انتحر، في منزله قرب ناحية هبهب (20كم شمال غرب بعقوبة) من خلال شنق نفسه"، مبينا ان "المعلومات الأولية تشير الى ان السبب يعود الى ضغوط نفسية".

وتابع "كما انتحر شاب مواليد 2004 في منزله وسط قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة) بنفس الاسلوب وذات الدوافع".

يشار الى أن محاولات الانتحار في ديالى خلال ،2024 بلغت 10 حتى الان، 6 منها انتهت بالوفاة وفق المؤشرات الأولية.