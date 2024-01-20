المالية النيابية: حسم علاوات وترفيعات الموظفين بجداول موازنة 2024

2024-01-20 13:44:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نصار الحاج

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات سيتم حسمها في موازنة العام الحالي 2024.

وقال عضو اللجنة، مصطفى الگرعاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حساب الرواتب الموحد سينظم ملف الرواتب، وسيتم حسم متعلقات الرواتب من علاوات وترفيعات في موازنة 2024، وإطلاق كل مستحقات الموظفين بحسب ما مخصص لها في الموازنة التشغيلية".

وأضاف الگرعاوي، أن "اللجنة ستقوم بمتابعة الملف بعد تزويدها بالبيانات والمصروف الفعلي خلال سنة 2023، وتعديل جداول 2024".