2024-01-20 13:44:01 - المصدر: واع

الدوحة – واع – إحسان المرسوميأكد المعلق العماني خليل البلوشي أن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس قدم في مباراة اليابان درساً لبقية المدربين في كيفية التعامل بإدارة المباريات وكان حاضراً بشكل كبير جداً.وقال البلوشي في تصريح خص به وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"الفريق العراقي دافع بشكل مستميت، لكنه لم يتعرض الى أي خطورة، نعم دافع لكنه كانت لديه هجمات مرتدة خطيرة على المرمى الياباني، واستحق الفوز في النهاية بهدفين مقابل هدف واحد".وأضاف أن" المنتخب العراقي فريق جديد مع كاساس وبعناصر جديدة وأعمار لاعبيه ما بين (19 و20و21و22) عاماً، وأتمنى أن لا يتوقف الأمر على الانتصار على الفريق الياباني بل يمكن أن يكون التطور الى ما بعد ذلك والوصول الى كأس العالم".