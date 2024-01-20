اللواء رسول: الحكومة ماضية باتجاه إنهاء التواجد الأجنبي في العراق

2024-01-20 14:02:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، عدم الحاجة الى أي قوات أجنبية داخل الأراضي العراقية.وأفاد رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) "بعدم صحة الأنباء التي تحدثت عن دخول قوات إضافية أجنبية إلى العراق"، مشيراً إلى "قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين العراق والتحالف الدولي لجدولة انسحاب التحالف من العراق وإعادة النظر بطبيعة العلاقة بشكل عام".وأضاف أن "الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء التواجد الأجنبي في العراق ولديها رؤية في المرحلة القادمة تشتمل على العمل الفني المشترك لإنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى مستويات التعاون الأمني والعسكري الثنائي في التسليح والمشورة".وأشار إلى أن هناك اهتماماً حكومياً كبيراً بملف التسليح وتجهيز الجيش والقوات الأمنية الأخرى.