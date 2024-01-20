الأردن يلاقي كوريا الجنوبية والبحرين تلاعب ماليزيا في كأس آسيا

2024-01-20 14:12:06 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت مباراتان ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس آسيا المقامة في قطر حيث يلتقي في الأولى منتخب الأردن بنظيره الكوري الجنوبي في الساعة الثانية والنصف ظهراً تعقبها في الساعة الخامسة والنصف مباراة منتخب البحرين وماليزيا".وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن"المنتخب الأردني يسعى الى تحقيق فوزه الثاني وضمان التأهل الى الدور الثاني بعد فوزه في المباراة الاولى على نظيره الماليزي برباعية نظيفة، فيما يدخل المنتخب الكوري الجنوبي هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتأكيد صدارته للمجموعة خصوصاً وانه كسب مباراته الاولى على حساب المنتخب البحريني بثلاثة أهداف لهدف واحد".وأضاف أن "منتخب البحرين يسعى في المباراة الثانية التي ستجمعه بمنتخب ماليزيا الى مصالحة جماهيره بعد خسارته للمباراة الاولى أمام منتخب كوريا الجنوبية بثلاثية مقابل هدف واحد في الجولة الأولى، رغم فقدان لاعبه أمين بن عدي بسبب الإصابة، فينا يسعى منتخب ماليزيا الى استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الأردن بنتيجة (4-0)".