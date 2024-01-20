اليوم .. ثلاث مباريات لحساب بطولة الامم الافريقية

2024-01-20 14:18:07 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت ثلاث مباريات لحساب الجولة الثانية لبطولة الامم الافريقية (2023)الجارية منافساتها في ساحل العاج .وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن" المباراة الاولى التي ستجرى في الساعة الخامسة مساءً ستجمع منتخب الجزائر بنظيره بوركينو فاسو لحساب المجموعة الرابعة على ملعب السلام بقيادة الحكم أبونجيلي طوم".وأضاف أن " منتخب موريتانيا سيلاعب في المباراة الثانية منتخب انغولا وذلك في الساعة الثامنة مساءً لحساب المجموعة الرابعة ايضاً على ملعب السلام".واضح أن " مباريات اليوم ستختتم بلقاء يجمع منتخبا تونس ومالي لحساب المجموعة الخامسة في الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم على ملعب أمادو جون كوليبالي بقيادة الحكم دانيال لاريا نيي آي".