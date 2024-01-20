إدراج مشروع ماء سيد دخيل ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار 2024

2024-01-20 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم السبت، إدراج مشروع ماء قضاء سيد دخيل ضمن مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار لعام 2024.وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الغزّي، أعلن إدراج مشروع ماء قضاء سيد دخيل ضمن مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار لعام 2024، الذي سيغطي الطاقة الاستيعابية والتوسعية للقضاء لأكثر من عشر سنوات مُقبلة".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال زيارة الأمين العام للمحافظة؛ لمتابعة المشاريع المنجزة والمخطط لها، حيث سيعمل المشروع الذي هو الأول من نوعه في القضاء، بطاقة 1300 م3، وبكلفة 30 ملياراً، وسيغطي أكثر من 20 قرية تعاني من نقص المياه وجفاف الأنهر والحرمان لسنوات".ولفت إلى أن "المشروع يتضمن عدة محطات ومعدات تصفية وتعقيم ومصادر مياه عذبة، ويخدم مناطق لم تكن مخدومة بخدمة الماء الصالح للشرب طيلة السنوات السابقة، وهو ضمن خطة مشاريع صندوق إعمار ذي قار، ومنبثق من دراسة قُدمت إلى الصندوق من قبل دائرة ماء المحافظة".