التعليم تعلن توفر زمالات دراسية رومانية

2024-01-20 14:38:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توفر زمالات دراسية رومانية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تعلن توفر زمالات رومانية للدراسات الأولية والعليا للسنة الدراسية 2025/2024".وأوضحت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في الوزارة، بحسب البيان، أن "آخر موعد للتقديم هو يوم الثلاثاء الموافق 2024/3/26".