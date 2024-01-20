ميسان تقيم دورة تدريبية لتطوير قدرات مدربيها

2024-01-20 15:00:04 - المصدر: واع

ميسان - واع - شذى السودانينظم اتحاد اكاديميات ميسان بكرة القدم دورة تدريبية تطويرية لمدربي الاكاديميات الرياضية في محافظة ميسان بإشراف كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة ميسان وبالتعاون مع مديرية شباب ورياضة ميسان وعلى قاعة كلية التربية الرياضية والعلوم البدنية.وقال مدير الدورة محمد عبد الرضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الورشة التي تقام بالتعاون مع مديرية شباب ورياضة ميسان وتحتضنها كلية التربية والعلوم البدنية في جامعة ميسان وبمشاركة عدد من اللاعبين المسجلين لدى الأكاديميات الكروية".وأضاف أن "الورشة شهدت إلقاء محاضرات حول تحديثات كرة القدم والمتغيرات التي أجريت على قوانين اللعبة، مبيناً أن رياضة كرة القدم العراقية شهدت تطوراً ومسيرة تصاعدية في مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية".