مدرب مصري يحذر "إسود الرافدين" من فخ الانتصار على اليابان

2024-01-20 15:38:19 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حذر المدرب المصري حمزة الجمل، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، منتخب العراق لكرة القدم، من فخ الانتصار على اليابان وانعكاساته على أداء "اسود الرافدين" في كأس آسيا قطر 2024، معبراً عن إعجابه بتألق المهاجم أيمن حسين بعد قيادته المنتخب للانتصار في مباراة أمس.

وتغلب المنتخب العراقي على نظيره الياباني بنتيجة 2-1، ليضمن صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد اليابان عند النقطة الثالثة في وصافة ترتيب المجموعة، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب الإندونيسي.

وقال الجمل، إن "فوز منتخب العراق على نظيره الياباني، تاريخي ومهم لانتزاع صدارة المجموعة، ووفقًا للإحصاءات والأرقام، فإن نتيجة العراق أمام اليابان لم تكن متوقعة، كون لاعبي المنتخب الياباني أصبح لديهم نوع من الكسل والهبوط بالمستوى، لأنهم ظنوا بأنهم سيكونون الطرف الأفضل في المباراة".

وأوضح، أن "الأفراح يجب أن تستمر في المنتخب العراقي، ولكن يجب وضع حد لها ابتداءً من اليوم، على الجهاز الفني للمنتخب العراقي أن يعدّ اللاعبين إعدادًا نفسيًّا، لأن المباراة أصبحت من الماضي، ويتوجب على المنتخب العراقي التفكير في الحاضر والمستقبل، ويجب نسيان الانتصار لأنه سيكون هناك ضغط مضاعف على المنتخب العراقي، والجميع سيحسب له ألف، هنا يجب أن ينتبه اللاعبون بأن المهمة أصبحت أصعب وليست أسهل".

الجمل يبدي رأيه في مهاجم منتخب العراق

وعن رأيه بالمهاجم أيمن حسين، أكد الجمل أن "أيمن حسين لاعب قوي جدًّا، وتكتيكي على أعلى مستوى، ويشارك في كل كرة، وهداف للدوري العراقي، وهذا النوعية من اللاعبين لا يحظى بمقبولية لدى أغلب الجماهير، التي تبحث عن المهاجم السريع والمهاري".

ونوه إلى أن "أيمن حسين يتميز عن بقية المهاجمين بأنه مهاجم صريح، ويخلق المساحة وينطلق من خلالها، كما قلت هو لاعب تكتيكي بامتياز، ولكن للأسف في ذات الوقت هو منتقَد بشدة، وأتمنى أن تتغير نظرة جماهير منتخب العراق عن اللاعب بعد الثنائية في شباك اليابان".

وسجل أيمن حسين هدفي منتخب العراق في الدقيقتين (5 و45+4)، في حين أحرز واتارو ايندو هدف اليابان في الدقيقة (90+3). وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة الرابعة أيضًا، يوم أمس الجمعة، فوز إندونيسيا على فيتنام 1-0 على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة