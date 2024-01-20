الأعرجي والسفير الإيراني يؤكدان على حل جميع الإشكالات عبر الحوار

2024-01-20 17:00:09 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم السبت، على حل جميع الإشكالات عبر الحوار.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، أن "الأعرجي استقبل بمكتبه، السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق".وأضاف البيان، أن "الأعرجي استعرض مع السفير الإيراني، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والتأكيد على حل جميع الإشكالات عبر الحوار".وتابع البيان، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأهمية تنمية وتعزيز تلك العلاقة التاريخية واحترام سيادة البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة".من جانبه، جدد السفير الإيراني، "حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار وتطوير العلاقة الإستراتيجية مع العراق"، مشيرا، إلى أن "جميع الإشكالات يمكن حلها من خلال التفاهم والحوار البناء".