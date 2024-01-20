2024-01-20 17:34:26 - المصدر: سامسونج

أجهزة سامسونج الذكية تقدم برمجيات طبية متقدمة لمتابعة الأمراض عن بُعد والعلاج باستخدام الواقع الممتد والتحكم في التوتر والنوم

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إضافات جديدة وهامة للبرمجيات الطبية، بهدف توفير المزيد من الأدوات الطبية الوقائية وتعزيز الابتكارات في مجال الرعاية الطبية عبر شراكات استراتيجية مع عدد من المنصات والبرمجيات الذكية، حيث تعتمد الحلول الجديدة على دمج تكنولوجيا الاستشعار المتقدمة في ساعة Galaxy Watch. وعن طريق الأدوات الجديدة، سيتمكن المستخدم من متابعة المؤشرات الصحية الحيوية بصورة لحظية، والتعرف على المعلومات الطبية الخاصة به بطريقة ذكية.

وتعليقًا على طرح هذه الحلول الجديدة، قال هون باك، نائب رئيس قطاع الصحة الرقمية وتجارب الهاتف المحمول في سامسونج للإلكترونيات: "نقوم حاليًا ببناء منظومة رقمية سهلة ومتكاملة للرعاية الطبية بالتعاون مع شركائنا. يهدف هذا النظام إلى توفير مجموعة من الحلول الطبية المتطورة للمستخدمين تتيح لهم التعرف على المعلومات الطبية الخاصة بهم بسهولة في أي مكان."

متابعة لحظية عن بعد

إنّ متابعة الحالة المرضية عن بُعد بمساعدة ساعة Galaxy Watch من سامسونج، أصبح أسرع وأكثر دقة مقارنة بأي وقت مضى، حيث تقوم المنصات المشاركة لسامسونج باستخدام بيانات معصم المستخدم في متابعة العلامات الحيوية بصورة لحظية، مما يتيح بيانات دقيقة ومتزامنة للمريض، وتنبيه فرق الرعاية الطبية لوجود مضاعفات صحية محتملة، بما يتيح للمرضى إمكانية الإدارة الفعّالة للأمراض واتخاذ قرارات استجابة للطوارئ في الوقت المناسب.

تقدم Biofourmis منصتها لمتابعة المرضى عن بُعد باستخدام بيانات ساعة Galaxy Watch لتوفير رعاية صحية لآلاف المرضى شهريًا، من خلال نشر حلولها عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة، اعتمادًا على البيانات الحيوية الشاملة التي تقدمها ساعة Galaxy Watch، وهو ما يتيح للمنصة جمع بيانات متقدمة من خلال لوحة التحكم الخاصة بها لمختلف المؤشرات الطبية الهامة للمستخدمين، كما تجمع منصة Kencor Health البيانات التي تقدمها ساعةGalaxy Watch لمراقبة حالة المريض عن بُعد، والتنبؤ بارتفاع نسبة البوتاسيوم لدى مرضى الكُلى باستخدام ردود الفعل الحيوية.

وبالنسبة لمرضى القلب، يُقدم البرنامج الطبي الذكي خدمات تخطيط القلب الكهربائية ECG المتقدمة لمتابعة عمل عضلة القلب، تتيح هذه الخدمة تنبيهات سريعة للمرضى عبر دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا ECG في ساعة Galaxy Watch، وتراقب منصة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لصحة المرأة والخصوبة عن بُعد Oova مستويات الهرمونات، وتتصل بمقدمي الرعاية الطبية، مما يتيح دمج بيانات ساعة Galaxy Watch الحيوية مع التغييرات الهرمونية، ويُمكن من خلال ذلك التعرف بشكل أفضل على فترة الدورة الشهرية وفترة ما قبل انقطاع الطمث، كما يتيح التنبؤ الدقيق بفترات التبويض الشهرية.

العلاج من خلال الواقع الممتد

دخلت تقنية الواقع الممتد XR مؤخرًا لمجال خدمات الرعاية الطبية، حيث يُمكن لمستخدمي ساعة Galaxy Watch بفضل تكنولوجيا الاستشعار الجديدة التي تقدمها سامسونج، الدخول لعوالم افتراضية تقدم تجارب علاجية من المنزل، وتعتبر عيادة XRHealth الافتراضية شريكًا لـسامسونج في تقديم خدمات الصحة الجسدية والعقلية من المنزل. فعند بدء التمرين، تُراقب الساعة معدل ضربات قلب المستخدم وتهتز عند الوصول لنطاق معين، كما تحول منصة فيديوهات Healium ردود الفعل الحيوية والتكنولوجية لضربات القلب لقصص ورسومات ملونة تساعد المستخدمين في التعرف على مستويات الإجهاد لديهم، مما يمكنهم من فهم معدل ضربات القلب بشكل أسهل.

حلول ذكية لنوم أفضل

يُمثل النوم ضرورة للصحة الشاملة، لذلك قامت سامسونج بابتكار بيئة نوم مثالية مع تقليل عوامل التشتيت، وذلك باستخدام حلول تكنولوجية ذكية، مثل وضع النوم Sleep Mode المتاح في أجهزة سامسونج، بالإضافة لمستشعرات الأشعة تحت الحمراء غير المرئية في الساعات الذكية وأدوات التحكم في تطبيقSmartThings ، وتستمر سامسونج في تقديم أدوات تكنولوجية حديثة، من بينها المراتب الذكية التي تقوم بضبط درجة الحرارة بشكل تلقائي لنوم مريح.

تقدم شركة 3Boon1 - وهي إحدى شركاء سامسونج - مراتب نوم ذكية مجهزة بمستشعرات وخوارزميات ذكاء اصطناعي، تقوم بضبط درجة حرارة السرير تلقائيًا، بناءً على رصد علامات المستخدم الحيوية لاكتشاف مرحلة النوم التي يتواجد فيها، وتعديل درجة الحرارة بين 20 و40 درجة مئوية طوال الليل. تهدف هذه التقنية لضمان الراحة، ويمكن للخوارزمية الذكية ضبط درجة الحرارة بدقة من خلال دمج قياسات درجة حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب التي يتم قياسها في ساعة Galaxy Watch.

وتواصل سامسونج دعم الشركاء لتطوير ابتكاراتهم لحلول وخدمات عملية لحظية، وأيضًا تسهل الوصول إلى الرعاية الطبية في المنزل، بما يتيح للمستخدمين رعاية صحتهم الجسدية والعقلية بشكل شامل، ولمزيد من المعلومات حول خدمات الرعاية الطبية التي تقدمها سامسونج يرجى زيارة https://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-health/.

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حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة

تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED، لتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena