2024-01-20 18:00:09 - المصدر: واع

متابعة - واعخرج منتخب كوريا الجنوبية بتعادل ثمين أمام الأردن 2-2، في المباراة الجماهيرية التي جمعتهما السبت على ستاد الثمامة في قطر، في ثاني لقاءاتهما ضمن المجموعة الخامسة لبطولة كأس آسيا بكرة القدم.وتقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 8، عن طريق هيونج مين سون من علامة الجزاء و يزن العرب خطأ بمرماه بالدقيقة 90، ليرد النشامى بهدفين عبر بارك يونغ بالخطأ بالدقيقة 38، و يزن النعيمات بالدقيقة 45+7.ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية.