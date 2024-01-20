الكهرباء تعلن إنجاز جميع المتطلبات الخاصة باستيراد الغاز من تركمانستان

2024-01-20 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، السيطرة على المنظومة الوطنية رغم شح الغاز المورد، فيما أشارت إلى إنجاز جميع المتطلبات بشأن استيراد الغاز التركمانستاني، مؤكدةً عقد اجتماعات مع الجانب الإيراني الذي سينقل الغاز عبر أنابيبه.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنظومة الوطنية تعاني من شح الغاز المورد، حيث إن المنظومة تحتاج إلى 50 مليون متر مكعب، إلا أن المدفوع حاليا نحو العراق هو 10 ملايين متر مكعب"، مبينا، أن "ذلك أدى إلى خسارة المنظومة 4 آلاف ميغاواط، ما أثر على ساعات التجهيز".وأضاف، أن "الوزارة حريصة على أن لا تكون هناك أزمة في ساعات تجهيز الكهرباء"، لافتا، إلى أن "هناك تراجعا في التجهيز عما كان بالأيام السابقة بسبب شح الغاز لتوقفه عن المنطقة الوسطى وبغداد وتقليله على المنطقة الجنوبية".وأكد، أن "سبب شح الغاز هو لوجود أعمال صيانة على الأنابيب الناقلة للغاز داخل الجمهورية الإسلامية في إيران والتي تستمر لغاية الأسبوع الأول من شهر شباط ويعاود ضخ الكميات المطلوبة"، لافتا، إلى أن "شح الغاز حدد أحمال جزء من محطاتنا".وأشار، إلى أن "هناك سيطرة على المنظومة الوطنية رغم شح الغاز المورد".و بشأن الغاز التركمانستاني، أكد موسى "إنجاز جميع المتطلبات والأمور التي جرى الاتفاق عليها"، لافتا، إلى أن "الموضوع يحتاج إلى بحث مع الجانب الإيراني لأن الغاز التركمانستاني سيورد من خلال الأنابيب الإيرانية الواصلة إلى العراق وهذا يستدعي جملة من الاجتماعات والمفاوضات مع الجانب الإيراني للوصول إلى اتفاق".وذكر، أن "المفاوضات والاجتماعات مع الجانب الإيراني جارية".