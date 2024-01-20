رفض فتح طريق مغلق منذ 10 سنوات في ديالى يصل لمستويات عليا.. تشكيل لجنة واعادة دراسة

2024-01-20 18:29:01 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن مصدر حكومي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، تشكيل لجنة مشتركة بين ديالى وبغداد لدراسة ملف اعادة فتح جسر على نهر دجلة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوقفة الاحتجاجية لاهالي ناحية جديدة الشط (30كم شمال غرب بعقوبة) لرفض اعادة فتح جسر الطارمية الكونكريتي على نهر دجلة جاء بسبب هواجس امنية وقلق من ان يؤدي الى تسرب بعض العناصر الارهابية لاستهداف امن ناحية مستقرة منذ سنوات".

وأضاف، ان "لجنة مشتركة من ديالى وبغداد بدات فعليا في دراسة ملف اعادة فتح الجسر بعد رفض الاهالي والسعي الى بلورة حلول تسهم في طمانة الاهالي بشكل مباشر"، لافتا الى ان "الجسر مغلق منذ اكثر من 10 سنوات لدواعٍ امنية".

واشار الى ان "الجسر هو ممر لعبور اهالي المناطق الزراعية بين مناطق زراعية في ديالى صوب بغداد والعكس لكن الوضع الامني في الطارمية وتكرار الخروقات زاد من قلق اهالي ناحية جديدة الشط بشكل مباشر تحسبا لاي اضطرابات امنية".

وعلى غير العادة، شهدت محافظة ديالى احتجاجات رافضة لفتح جسر مغلق منذ 10 سنوات، وهو سلوك مخالف للسلوك الشعبي السائد الذي يستهجن الاجراءات الامنية بغلق الطرق ويتطلع لفتح جميع الطرق وازالة الصبات الكونكريتية.



