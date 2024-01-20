تشكيلة المنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره المصري وديا

2024-01-20 18:36:06 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، تشكيلة المنتخب الأولمبي التي ستواجه نظيره المصري وديا.وذكر الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية، (واع)، ان "التشكيلة ضمت كل من، حسين حسن، وكرار سعد، ويوسف الامام، وحسين عامر، ومصطفى سعدون، وحسن خالد، ومنتظر محمد، وباقر عطوان، ونهاد محمد، ومنتظر عبد الامير، وحسين لاوندي".واضاف البيان، ان "المباراة التجريبية سيستضيفها ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمدينة دبي".