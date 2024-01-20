طيران مسير وحركة غير طبيعية غرب الأنبار

2024-01-20 18:46:10 - المصدر: بغداد اليوم





بغداد اليوم_الأنبار

كشف مصدر أمني، السبت، عن طيران مسير يجون مناطق البغدادي وهيت وأطراف حديثة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد القصف الذي طال قاعدة الأسد في محافظة الأنبار، فهناك حالة إنذار قصوى دخلتها القوات الأميركية المتواجدة داخل القاعدة".

وأضاف أنه "تم نقل أحد المصابين بطائرة عسكرية إلى العاصمة، كما تم دخول الضباط والجنود إلى الملاجئ، وهناك انتشار غير طبيعي للطيران المسير في مناطق غرب الأنبار".

يتبع ..