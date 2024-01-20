مسؤول أمريكي: صواريخ باليستية ضربت قاعدة عين الأسد وهناك إصابات

2024-01-20 18:52:52 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن استهداف قاعدة عين الاسد بصواريخ باليستية ادت الى حدوث اصابات بين القوات الأمنية العراقية.

واكد المسؤول في حديث لـ "رويترز"، ان "هناك تقارير تفيد بإصابة أفراد من قوات الأمن العراقية بجروح خطيرة اثر هجوم بصواريخ باليستية على قاعدة عين الاسد العراقية التي تستضيف قوات من التحالف الدولي لمحاربة داعش".

من جهته، كشف مسؤول بالدفاع الأمريكية، إصابة أمريكيين في القاعدة العراقية بجروح جراء الهجوم على قاعدة عين الأسد".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، بتعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية إلى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم استهداف القاعدة التي تتمركز بها قوات امريكية ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، بعدة صواريخ انطلقت من ناحية البغدادي".

وأضاف أن "الهجوم لم يسفر عن اية اصابات بين صفوف القوات المتواجدة في القاعدة أو حدوث خسائر مادية، بحسب المعلومات الاولية".