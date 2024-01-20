الاستخبارات تعتقل متهمين بالقتل العمد بعد الاشتباك معهما في واسط

2024-01-20 19:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة الاستخبارات في واسط تشتبك مع متهمين بالقتل العمد أثناء اقتحام دارهم وتتمكن من إلقاء القبض على اثنين منهما





تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة واسط معلومات تتعلق بتواجد مطلوبين اثنين صدرت بحقهما احكاما غيابية لارتكابهما جرائم مختلفة أهمها جريمة قتل ضابط،

حيث تم تشكيل فريق عمل استخباري، وبعد إكمال جميع الإجراءات الأصولية تم تحديد أماكن تواجدهما وأثناء استعداد القوة لمداهمة الدار قام المتهمين المطلوبين بفتح النار باتجاه مفارز الاستخبارات والتي بدورها اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لسلامة ساكني الدور المجاورة التي تم استخدامها من قبل المتهمين كدروع للاحتماء بهما، وبعملية نوعية تم اقتحام الدار وإلقاء القبض على المتهمين وعلى صاحب الدار الذي كان يأويهما، حيث ضبط بحوزتهما بندقية نوع كلاشنكوف استخدامت من قبل المتهمين للاعتداء على القوة المهاجمة .

هذا ودونت أقوالهما واعترفا صراحة قيامهما بالجرائم التي ارتكبوها، كما أحيلا الى الجهات المعنية استعدادٍ لمثولهما أمام القضاء لينالا جزاءهما العادل .