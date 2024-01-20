الهجرة تكشف أعداد ما تبقى من النازحين في المخيمات

2024-01-20 19:32:00 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديكشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن وجود ما يقدر بـ 32 ألف عائلة في أربعة وعشرين مخيما.وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لم يتبق سوى 32 ألف عائلة قوام أفرادها يقارب 154 ألف فرد يتواجدون في 24 مخيماً 16 منها في دهوك و 6 في اربيل و2 في السليمانية".وأضاف النوري، أنه "في العام الماضي، تم إغلاق 5 مخيمات وإعادة العوائل المتواجدة إلى مناطق سكناهم"، مؤكدا العمل على إنهاء ملفهم بحلول حزيران من العام الجاري 2024".وأوضح النوري، "عملية تفريغ المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، ستكون طوعية وليست قسرية".ولفت، إلى أن "وزيرة الهجرة والمهجرين وافقت على البدء بمسح ميداني (استبيان) للنازحين داخل المخيمات لوضع خطة رصينة للوقوف على المعرقلات والتحديات التي تحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية".