2024-01-20 19:52:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

كشف السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، أسباب غياب الموقف الكردي الموحد إزاء الانتهاكات المتكرر لسيادة العراق وقصف الإقليم من قبل تركيا وإيران.

وقال عثمان في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الأسباب تعود لوجود تعدد للأحزاب الحاكمة في كردستان وكل حزب لديه مصالح مع دول معينة".

وأضاف أن "الجغرافية التي فرضت على الإقليم، جعلت كل حزب من الحزبين الحاكمين في كردستان يقيم علاقة مع دولة معينة، ولديه مصالح مع تلك الدولة، وبالتالي نرى تفاوتا في الموقف إزاء القصف، فاذا كان تركيا يدين من جهة معينة، وإذا كان إيرانيا يدان من جهة أخرى".

وافرزت المواقف التركية والايرانية، وكذلك الكردية، نوعا من الاصطفافات، حيث امتدحت انقرة تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني في اربيل على تعاونها "ضد البي كا كا"، فيما حذرت الاتحاد الوطني الكردستاني من "تعاونه مع البي كا كا"، بالمقابل، يستهدف القصف الايراني محافظة اربيل غالبا معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني.