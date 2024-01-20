منتخب الجزائر يتفادى الخسارة أمام بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

2024-01-20 20:00:05 - المصدر: العربي الجديد

فشل منتخب الجزائر في تحقيق انتصاره الأول في كأس أمم أفريقيا، بعد تعادله، السبت، مع منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2 - 2، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، وذلك بعد تعادله في اللقاء الافتتاحي أمام أنغولا 1 - 1 ليتأجل حسم التأهل.

وأصبح منتخب "الخضر" مهدداً بتوديع البطولة منذ الدور الأول مثلما حصل في النسخة الماضية من "كان" في الكاميرون، في حال فشل في التدارك لاحقاً بالمباراة الثالثة أمام موريتانيا، ولكنه ما زال يتحكّم في مصيره وقادراً على التأهل والانتصار يضمن له العبور، ولكن الهزيمة تقصيه من البطولة.

الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو يؤكد على صحة الهدف #كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/N6Sz2SAufX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024

منتخب الجزائر وصدمة أولى

سيطر منتخب الجزائر على شوط المباراة الأول بشكل كامل، فرغم تأثر لاعبيه بارتفاع معدلات درجة الحرارة، إلا أنه استحوذ على الكرة في معظم الوقت وتوفرت له فرص من أجل التقدم في النتيجة عبر يوسف بلايلي وبغداد بونجاح، ولكن الرغبة في التسجيل حرمتهما من الوصول إلى مرمى المنتخب البوركينابي الذي اعتمد على خطة دفاعية.

وتلقى منتخب "الخضر" صدمة قوية بنهاية الشوط الأول، بعد أن نجح المنافس في خطف هدف التقدم، حيث تجاوز محمد كوناني خطة التسلل وهزّ الشباك الجزائرية بهدف التقدم الذي كان عكس أحداث الشوط الأول، وفرض واقعاً جديداً في المباراة بما أن منتخب الجزائر بات مطالباً بالعودة من بعيد.

عودة سريعة... ولكن

لم يكن منتخب الجزائر موفقاً هجومياً، بما أنه أضاع الفرص التي توفرت له، كما أنّه فشل في استغلال الكرات الثابتة العديدة التي حصل عليها، قبل أن يتدارك مع بداية الشوط الثاني، عندما خطف بغداد بونجاح سريعاً هدف التعادل، ليضع المنتخب الجزائري في موقف جيد.

⚽️? المنتخب الجزائري يعادل النتيجة 1-1 أمام بوركينا فاسو#كأس_أمم_إفريقيا | #الجزائر_بوركينا_فاسو#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/dCFLABoiwX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 20, 2024

وظهرت بصمة محمد الأمين عمورة الذي دفع به المدرب الجزائري جمال بلماضي في الفترة الثانية، حيث سرق الأضواء من الجميع بفضل سرعته الفائقة وقدرته على تخطي منافسيه وصنع الكثير من الفرص ليؤكد أنه سيكون من بين نجوم الجزائر في المرحلة المقبلة.

وتلقى "الخضر" صدمة جديدة في المباراة، بعد ارتكاب المدافع ريان آية نوري خطأ كلّف منتخب الجزائر هدفاً ثانياً في وقت كان خلاله المسيطر على اللعب ليقبل هدفاً كلفه غالياً، باعتبار أن المنتخب البوركينابي عاد إلى الدفاع للمحافظة على تقدمه.

ورغم التعديلات التي اعتمدها بلماضي، خاصة خروج نجم المنتخب وقائده رياض محرز، إلا أنّ الوضع لم يتغير كثيراً أمام حسن انتشار دفاع بوركينا فاسو، ما منع المنتخب الجزائري من التعديل في العديد من المناسبات رغم سيطرته الكبيرة، إلى أن عاد بونجاح مجدداً وضرب دفاع بوركينا فاسو بهدف جديد، وأنقذ "الخضر" من الهزيمة التي كانت تبدو محققة.