2024-01-20 20:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس النواب ياسر اسكندر، اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، عن اجتماع مهم لائتلاف ادارة الدولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب، مشيرا الى انه سيكونون امام خيارين لا ثالث لهما.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اجتماعا مهما لائتلاف ادارة الدولة بكل اقطابه سيعقد اليوم او غدا على الاغلب من اجل مناقشة ملف اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب وخلق توافقات سياسية تمضي باتجاه الحسم في اقرب جلسة".

واضاف، أن "هناك خيارين لا ثالث لهما، الأول هو صدور قرار من المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة الأولى بما تضمنته من نتائج، أو المضي بعقد الجلسة الثانية بمرشحيها الاثنين"، لافتا الى ان "التوافقات السياسية هي من تحسم الخيارات في نهاية المطاف".

واشار الى ان "كل القوى تريد الحسم لكن بالمقابل كل واحدة منها لديها رؤية ونقاط لكن التوافق هو من يحسم كل الحوارات"، لافتا الى انه "اذا كانت اجتماع ايجابي ربما يحسم امر الاختيار خلال الأسبوع الجاري".

وكان البرلمان قد عقد قبل اسبوع من الان جلسة لاختيار رئيس البرلمان الجديد وفي الجولة الاولى للتصويت حصل شعلان الكريم مرشح تقدم على اكثر من 150 صوتا، مقابل اكثر من 90 صوتا لسالم العيساوي، غير ان خلافات نشبت بين قوى الاطار التنسيقي بسبب التصويت للكريم الذي تحول الى مرشح جدلي، ما ادى الى رفع الجلسة وتأجيل الجولة الثانية من التصويت.



