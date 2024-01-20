وكالة الاستخبارات تعلن مصادرة 58 عجلة لتهريب النفط

2024-01-20 20:46:16 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم السبت، مصادرة 58 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته وضبط 15 موقعا نفطيا ضمن محافظات عدة.وقالت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة تلقت معلومات دقيقة عن مجموعة من مهربي المشتقات النفطية في أكثر من محافظة، وعلى ضوء المعلومات تم تشكيل أكثر من فريق عمل استخباري و فني ترافقهم قوة خاصة لملاحقة المهربين والقبض عليهم؛ من أجل الحد من الأضرار بالاقتصاد الوطني".وأضافت، أن "هذه العمليات النوعية التي شرعت بها وكالة الاستخبارات خلال 30 يوما الماضية أثمرت عن مصادرة (58) عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة وتهريب النفط ومشتقاته بالإضافة إلى ضبط (15) موقعا نفطيا ومجموعة من العجلات دخل المواقع والتي تستخدم لتهريب هذه المشتقات ضمن محافظات عدة وأسفرت هذه العمليات عن مصادرة آلاف الأطنان من النفط ومشتقاته إلى الجهات المختصة".وتابعت، أنه "تم تدوين أقوال المتهمين واعترفوا صراحة بقيامهم بتهريب النفط ومشتقاته، كما أحيل المتهمون إلى الجهات التحقيقية لمثولهم أمام القضاء".