اللواء رسول: إصابة جندي عراقي بالقصف الذي استهدف قاعدة عين الأسد

2024-01-20 20:52:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إصابة جندي عراقي بقصف استهدف قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار، فيما شدد على أن القوات الأمنية ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة.وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر".وأضاف أن "قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة إضافة إلى معسكر تدريب عراقي ".وشدد على أنّ "القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم".