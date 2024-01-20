إصابة جنود أميركيين بجروح جراء هجوم على قاعدة عين الأسد في العراق

2024-01-20 21:00:04 - المصدر: العربي الجديد

نقل مسؤول أميركي عن تقارير أولية أنّ جنوداً أميركيين أصيبوا بجروح طفيفة، وأن أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة في هجوم على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية، اليوم السبت.

وقالت مصادر أمنية عراقية ومسؤول عسكري أميركي، لوكالة فرانس برس، إنّ أكثر من عشرة صواريخ أُطلقت على القاعدة العسكرية.

وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إنّ صواريخ عدة "أصابت قاعدة عين الأسد الجوية" في محافظة الأنبار.

وأضاف أنّ الدفاعات الجوية صدّت 13 صاروخاً، بينما "سقط اثنان في القاعدة الجوية".

وأكد مسؤول عسكري أميركي، طلب أيضاً عدم كشف هويته، أنّ "صواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية"، موضحاً أنّ "تقييماً أولياً للأضرار" تجريه بشكل مشترك القوات الأميركية والعراقية وقوات التحالف الدولي.

وأضاف أن المعلومات "الأولية" تشير إلى أنّ "أحد أفراد قوات الأمن العراقية أصيب بجروح خطيرة".

لكنه لم يؤكد نوع الصواريخ المستخدمة، بعد أن تحدث في البداية عن "صواريخ باليستية".

ومنذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، استهدفت عشرات الهجمات القوات الأميركية وقوات التحالف المنتشرة في العراق وسورية.

وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي شبكة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، مسؤوليتها عن غالبية الضربات التي نفذت بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرّض الجيش الأميركي لمئة هجوم على الأقل في العراق وسورية، كان معظمها بصواريخ وطائرات مسيرة هجومية.

والخميس، جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تأكيده مساعي بلاده لإنهاء مهام التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، معتبراً أنه "ضرورة" لأمن واستقرار البلاد.

وقال السوداني، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في سويسرا: "نكن التقدير والاحترام للموقف الدولي ووقوفه معنا ضد (داعش)"، مؤكداً أن "جاهزية القوات المسلحة عامل استقرار للوضع في العراق، ومن أجل ذلك، بدأنا تنفيذ التزام للحكومة بترتيب حوار انتهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)