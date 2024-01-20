بونجاح.. منقذ الجزائر في كأس أفريقيا وصاحب الأرقام التاريخية الجديدة

2024-01-20 21:00:04 - المصدر: العربي الجديد

لعب النجم الجزائري بغداد بونجاح دوراً مهماً في بقاء منتخب بلاده في سباق التأهل للدور الثاني بفضل أهدافه التي سجلها منذ بداية كأس أمم أفريقيا، حيث عاد مجدداً إلى هز الشباك في المباراة الثانية ضد منتخب بوركينا فاسو.

بونجاح أفضل لاعب في المباراة..هدفان وآداء مُمتع من السفاح الذي يؤكد للمرة الثانية على التوالي أنه جاهز للبطولة وقادر على تقديم الكثير ?????? pic.twitter.com/SfasDDucbD — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) January 20, 2024

وسجّل مهاجم نادي السد القطري هدفين حقق المنتخب الجزائري بفضلهما التعادل في مباراة صعبة جداً، كان الهدف الأول في الدقيقة 51 من المباراة، وهو هدف تعديل النتيجة بعد متابعته لكرة استغل فيها ارتباك الحارس، بينما جاء الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (95) برأسية عندما حوّل ركنية نفذها زميله آدم أوناس إلى مرمى المنافس.

وثأر بونجاح لنفسه بعد أن تخلّى عنه المدير الفني جمال بلماضي خلال فترة مهمة من المنافسات القارية، حيث ضحى به مباشرة بعد الإخفاق الكبير في كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت بالكاميرون، في وقت مر جميع لاعبي الجزائر بمستوى سيئ ظهروا به طيلة مباريات الدور الأول.

??هدف التعادل لمنتخب #الجزائر، برأسية رائعة من القناص بغداد بونجاح ?#أمم_إفريقيا_2023 | #AFCON90PlusKora | #AFCON2023 pic.twitter.com/zpN7lrkHtm https://t.co/DZDs29tSbg — 90+ (@90PlusKora) January 20, 2024

ولم يحضر بغداد بونجاح في المباراة المصيرية المؤهلة لكأس العالم 2022 ضد الكاميرون، وهو غياب أثر عليه نفسياً، لكنه عمل وعاد للتألق في الدوري القطري ليختاره بلماضي في القائمة المشاركة بكأس أمم أفريقيا التي تحتضنها ساحل العاج في الوقت الحالي.

وأصبح بغداد بونجاح هداف كأس أمم أفريقيا بعد أن نجح في تسجيل ثلاثة أهداف كاملة، وتفوّق على نجوم يلعبون في قلب الهجوم مثل النيجيري فيكتور أوسيمن والمصري مصطفى محمد.

وأمسى بونجاح أول لاعب جزائري يسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لكأس أمم أفريقيا، وهو ما يدخله تاريخ كرة القدم الجزائرية، ولم يخسر منتخب "محاربي الصحراء" أي لقاء من لقاءاته الـ(23) التي يسجل فيها بونجاح، إذ وصل عدد الانتصارات إلى 19 فوزاً و4 تعادلات.

وكان بغداد بونجاح أبرز لاعب في مواجهة بوركينا فاسو بفضل أهدافه المسجلة والجهد الكبير الذي بذله في الجانب الهجومي والدفاعي، ولهذا منحه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب في المباراة.