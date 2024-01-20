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الناطق باسم القائد العام يوضح تفاصيل قصف عين الاسد: إصابة جندي عراقي

الناطق باسم القائد العام يوضح تفاصيل قصف عين الاسد: إصابة جندي عراقي
الناطق باسم القائد العام يوضح تفاصيل قصف عين الاسد: إصابة جندي عراقي
2024-01-20 21:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

 الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول 


- عدد من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية


- الاستهداف تسبب بإصابة جندي عراقي وأضرار في مقر اللواء 29


- قاعدة عين الأسد فيها مقرات لقطعاتنا العسكرية إضافة إلى معسكر تدريب عراقي في القاعدة


- القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم

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