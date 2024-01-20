رونالدو يطلب التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

2024-01-20 21:02:01 - المصدر: واع

متابعة - واعطلب كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، من ناديه التعاقد مع أحد اللاعبين البارزين، في صفوف مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، "طلب رونالدو من إدارة العالمي، التوقيع مع البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد، في الشهر الجاري."وأشارت إلى أن "كاسيميرو يرحب بخوض تحد جديد في مسيرته بالدوري السعودي، بغض النظر عن صفقة فوفانا".يذكر أن "كاسيميرو ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي، في الميركاتو الصيفي الماضي."