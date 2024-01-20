اخبار العراق الان

الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي

المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي

المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي
المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي
2024-01-20 21:10:04 - المصدر: واع
متابعة - واع
فاز المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، على نظيره المصري بنتيجة 1 - 0 في لقاء ودي أقيم في الإمارات.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الأولمبي العراقي، تمكن من الفوز على نظيره الأولمبي المصري بنتيجة 1 - 0 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد الإماراتي في مدينة دبي".

واصل المتابعة على واع