المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي

2024-01-20 21:10:04 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، على نظيره المصري بنتيجة 1 - 0 في لقاء ودي أقيم في الإمارات.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الأولمبي العراقي، تمكن من الفوز على نظيره الأولمبي المصري بنتيجة 1 - 0 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد الإماراتي في مدينة دبي".