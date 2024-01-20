المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره المصري بهدف نظيف في لقاء ودي
2024-01-20 21:10:04 - المصدر: واع
متابعة - واع
فاز المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، على نظيره المصري بنتيجة 1 - 0 في لقاء ودي أقيم في الإمارات.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الأولمبي العراقي، تمكن من الفوز على نظيره الأولمبي المصري بنتيجة 1 - 0 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد الإماراتي في مدينة دبي".
فاز المنتخب الأولمبي العراقي، اليوم السبت، على نظيره المصري بنتيجة 1 - 0 في لقاء ودي أقيم في الإمارات.
وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المنتخب الأولمبي العراقي، تمكن من الفوز على نظيره الأولمبي المصري بنتيجة 1 - 0 في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد الإماراتي في مدينة دبي".