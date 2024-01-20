قوة امنية تمنع لجنة الاحتجاجات في السليمانية من اقامة مؤتمرها

2024-01-20 21:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت (20 كانون الثاني 2024)، باقدام قوة امنية على منع اقامة مؤتمر تحضيري لاحتجاجات الرواتب المزمع خروجها غدا الاحد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية منعت لجنة الاحتجاجات في السليمانية من اقامة مؤتمر لها قبيل يوم واحد من موعد التظاهرات الجديدة المطالبة بالرواتب والترفيعات فضلا عن انتشار امني في شارع سالم".





ولايزال موظفو كردستان لم يتسلموا سوى راتب ايلول كآخر راتب مستلم، فيما تبقى رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول لم يتم دفعها، قبل ان يطلق مجلس الوزراء الاتحادي قبل ايام قرضا جديدا بـ618 مليار دينار، ربما سيكون بالرغم من ان الموظفين يطلبون رواتب 4 اشهر مع شهر يناير الحالي.





yPsXK-SfKKc