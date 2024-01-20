القبض على منفذ حادث دهس رجل المرور في كركوك

2024-01-20 21:58:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم السبت، القبض على منفذ حادث دهس رجل المرور خلال ساعة واحدة.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد قيام سائق عجلة بدهس رجل المرور عمدا أثناء تأديه واجبه لوقوفه بشكل مخالف و لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة؛ على الفور شكل قائد شرطة محافظة كركوك فريق عمل من قسم أمن الأفراد ومدير قسم النجدة والدوريات وآمر الفوج ومدير المركز ضمن القاطع و قوة سوات قيادة الشرطة و بإمرته شخصيا وجمع المعلومات وتم التوصل إلى منفذ الجريمة وتم القبض عليه وضبط العجلة وخلال ساعة واحدة".وأضاف البيان، أن "قيادة الشرطة لن تتهاون مع منفذي الجرائم وتعاهد المواطنين بالقبض على المجرمين وتقديمهم إلى العدالة والبحث جارٍ عن الشخص الآخر الذي كان برفقته".